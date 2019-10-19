日夯團「AKB48」來台開唱，共吸8000粉絲到場朝聖，演唱會開始前，小巨蛋場外有一群穿著繡有AKB48 Team TP成員名特攻服的粉絲，其中穿著繡上偶像「劉曉晴」字樣的黃信偉，現年38歲，任職公司的法務，他6年前開始迷AKB48，今年全心追星AKB48 Team TP。

黃信偉最喜歡AKB48 Team TP的劉曉晴，上個月握手會，他為了支持偶像狂買100張專輯，換得10分鐘跟團員互動的福利，其中寶貴的5分鐘全獻給劉曉晴，「我告訴她為什麼會支持她，她也感謝我，她看到這件衣服很驚訝。」

擁法務身分卻狂追青春偶像乍看有些衝突，但他認為粉絲要支持偶像，偶像才有繼續走下去的力量，兩者是共生的關係，「偶像都有一個夢想，希望讓大家都很開心，我在處理法律問題是解決人跟人之間的衝突，我希望能和平解決，也因為這樣往往會有很大的壓力，所以我也知道她有很大的壓力。」

「社長」李承儒（右起）跟濃眉都是資歷10年以上的AKB48資深粉絲。（粘耿豪攝）

另一位資深粉絲「社長」李承儒今年27歲，可說是台灣第一批喜歡AKB48的粉絲，他2008年就設立AKB48台灣粉絲社團，成員從0人慢慢經營到萬人，「以前台灣比較少她們的消息，社團會有人幫忙分享、翻譯日本當地的新聞，一個討論版的概念。」而這次擔任演唱會應援總召的濃眉，今年31歲，也是資歷10年以上的粉絲，最愛的成員是峯岸南。

粉絲們穿上偶像造型浴衣，應援同時展現熱情。（粘耿豪攝）

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