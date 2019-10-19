英國首相強森在17日與歐盟達成新脫歐協議後，英國下議院19日破例在周六召開特別會議，原計劃對協議進行表決。然而，有議員提出修正案，要求將10月31日脫歐大限再次延後，結果修正案以322票對306票通過，新脫歐協議19日將不會表決。強森遭逢大挫敗，但他明言不會與歐盟商量延後脫歐，令英國脫歐再次陷入不確定狀態。

當天，強森先在下院發表演說，然後回答議員們的提問，之後下院展開激烈辯論。強森再次呼籲議員們支持新脫歐協議。他說，「進一步的延遲是毫無意義的，昂貴的，且會嚴重損害公眾的信任。讓我們今天結束『脫歐』。」

然而，此前被強森驅逐出黨的前保守黨籍議員萊特溫（Oliver Letwin）19日提出一項修正案（Letwin amendment），要求政府在脫歐協議未完成有關立法前，不要通過新脫歐協議，修正案獲得不少跨黨派議員的支持。下院議長伯考決定首先就萊特溫的修正案進行表決，結果以322票對306票獲得通過。

該修正案通過後，當天本應舉行的脫歐協議表決被取消，強森政府將被迫再次向歐盟申請延遲脫歐時間至2020年1月31日。英媒報導稱，強森對此非常不滿。在修正案通過後，強森稱「我不會與歐盟商討延後脫歐，即使法律強迫我這樣做。」

新脫歐協議要在下院過關，需要至少320票的支持，目前強森並無把握獲得足夠多的支持。英國廣播公司（BBC）稍早報導指，方案目前取得302票支持。強森極力拉攏最大在野黨工黨的後排（資淺）議員支持，承諾會致力維護勞工權益及保護環境。另外，21名保守黨籍議員9月初倒弋，加入在野黨陣營，部分人曾表態支持新協議。

19日英國國會外聚集著大批民眾，響應反脫歐組織號召的遊行抗議，要求任何脫歐協議都要付諸公投。現場大多數人手持歐盟旗及標語牌，部分寫有「讓我們投票確認協議」、「讓我投票決定自己未來」等字句，倫敦市長漢恩亦現身支持。有示威者身披歐盟旗，有人則在強森畫像貼上「不是我的首相」字句。由於示威人數眾多，當地需關閉部分地鐵站控制人流，主辦方透過推特呼籲民眾使用其他站。

(中時 )