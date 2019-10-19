香港藍儂牆19日傍晚5時許，再次發生先割頸再開腸剖肚行凶案，22歲著黑衣牛仔褲、手臂刺青的大陸籍男子，因不滿19歲熊姓被害人戴口罩在藍儂隧道內派發明天九龍大遊行傳單，持水果刀在港鐵大埔墟站前行凶，傷者已送留急救，凶嫌警方拘捕後調查中。

香港東網報導，此起嚴重傷人案，凶手先是持刀襲擊切割被害青年頸部，被害人慌忙逃至大埔墟站外的雅運道，凶徒追至，再用刀捅其腹部致腸臟溢出，當場倒地，市民見狀報警。

凶徒隨即走到對面新達廣場地下石壆上，右手持刀高聲叫喊，揚言「你搞亂香港，我第一個斬」，其發言惹來不少市民不滿，紛紛回聲怒罵，有人拍下片段，並上載到facebook。其後，凶徒跳上一輛計程車，乘車到大埔警署，之後被警方拘捕。據悉，疑凶是持雙程證的大陸籍男子。

救護員接報到場，替傷者急救，並將其送往沙田威爾斯親王醫院救治，警方封鎖現場，探員到場調查，到藍儂隧道了解，期間有防暴警員在場戒備。

東網報導，傷者姓李友人表示，下午5時15分，傷者在現場派發關於20日九龍大遊行傳單，並未與凶徒發生爭執。但在事發前，曾見到凶徒在現場徘徊。有網民指，疑凶早前曾在藍儂隧道內撕貼紙，與其他人爭執，並被拍下大頭照片。

警方表示，今日下午5時半左右，警方接獲報案指一名19歲男子，於港鐵大埔墟站近A1出口的行人隧道內，與另一名22歲男子爭執。爭執期間，22歲男子以一把水果刀襲擊19歲男子，受傷男子已送往威爾斯親王醫院，而22歲男子其後被捕。案件現暫列「傷人」，由大埔警區刑事調查隊跟進。

警方強烈譴責暴力行為，不論任何犯案原因或背景，警方都會嚴肅處理每一宗案件，並會積極調查跟進。

(中時 )