2019艋舺服飾購物節 23:212019/10/19 中時 王遠茂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 萬華服飾商圈19日在艋舺公園，舉辦2019艋舺服飾購物節， 無奈天空飄起細雨，只好讓與會模特兒們紛紛套上塑膠袋避雨，逛街的民眾 還形容「好多無臉男」！無論過程如何，商家們還是希望讓熱鬧的艋舺、再 現風華。（圖文：王遠茂) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 萬華服飾商圈19日在艋舺公園，舉辦2019艋舺服飾購物節， 無奈天空飄起細雨，只好讓與會模特兒們紛紛套上塑膠袋避雨，逛街的民眾 還形容「好多無臉男」！無論過程如何，商家們還是希望讓熱鬧的艋舺、再 現風華。（圖文：王遠茂) 萬華服飾商圈19日在艋舺公園，舉辦2019艋舺服飾購物節， 無奈天空飄起細雨，只好讓與會模特兒們紛紛套上塑膠袋避雨，逛街的民眾 還形容「好多無臉男」！無論過程如何，商家們還是希望讓熱鬧的艋舺、再 現風華。（圖文：王遠茂) (中時 ) #艋舺 #服飾 #購物節 #王遠茂 #塑膠袋 也許您會感興趣 推薦閱讀 南北合擊 桃高檢共同查獲6467箱市價數千萬私菸 16:132019/10/15 社會 北市20歲男塑膠袋套頭 陳屍大樓廁所 01:382019/10/16 社會 艋舺不只龍山寺！週末服飾購物節演繹復古時尚 05:162019/10/16 生活 蝦皮雙11購物節將開跑 千萬個品牌隨你挑 14:582019/10/17 財經 《產業》蝦皮雙11購物24日起跑，3年來訂單漲幅飆24倍 17:052019/10/17 財經 蝦皮集結7大市場 搶攻雙11 04:102019/10/18 財經焦點 陸二手服飾轉賣非洲 賺很大 04:092019/10/19 焦點新聞 SOTTES打破潮流規則 時尚服飾跨季穿搭 04:102019/10/19 時尚消費 生活熱門新聞 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 手機卡卡都是LINE害的？學會這3招秒釋空間 - 生活 師生登玉山遇「山神」出沒 超巨大百步蛇開道 - 生活 猜不到！這3職業超低調但薪水爆表 網：賺到買車買房 - 生活 還原一條線比基尼幕後真相 男友曝：她崩潰了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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