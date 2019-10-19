萬華服飾商圈19日在艋舺公園，舉辦2019艋舺服飾購物節， 無奈天空飄起細雨，只好讓與會模特兒們紛紛套上塑膠袋避雨，逛街的民眾 還形容「好多無臉男」！無論過程如何，商家們還是希望讓熱鬧的艋舺、再 現風華。（圖文：王遠茂)

萬華服飾商圈19日在艋舺公園，舉辦2019艋舺服飾購物節，

無奈天空飄起細雨，只好讓與會模特兒們紛紛套上塑膠袋避雨，逛街的民眾

還形容「好多無臉男」！無論過程如何，商家們還是希望讓熱鬧的艋舺、再

現風華。（圖文：王遠茂)

(中時 )