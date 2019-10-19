台灣颱風論壇指出，羅依是個環流偏小的系統，但這類小系統的增強幅度常常超乎預期 (圖／翻攝自台灣颱風論壇)

今(19日)晚間8時，不僅颱風「浣熊」增強為中度颱風，第21號颱風「博羅依」也正式生成，目前距離台灣約3700公里，以每小時23公里速度往西北西前進，中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。

對此，《台灣颱風論壇》指出，如無意外，博羅依將會與浣熊一樣，屬於「觀賞用」颱風，接觸的陸地的機率極低，不僅不會影響台灣，甚至連日本都有機會雙雙躲過。

不過颱風論壇也表示，博羅依屬於環流偏小的系統，這類小系統的增強幅度時常「超乎預期」，可以觀察看看有什麼驚奇。颱風論壇補充說，環流小的優勢在於，生存所需能量不用太多，就像前輩浣熊颱風一樣，躲過台灣附近糟糕的發展環境，靠著環流小優勢原地挺了下來，更靠著受惠於槽前幅散，驚奇地衝上了中度颱風等級。

不過這類颱風等到順著槽線北上之後，面臨的就是風切轉強之後急遽減弱的下場，死的極為快速。

(中時電子報)