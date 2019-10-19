日二戰沉沒航母加賀號殘骸 5千米深海尋獲

在二次大戰著名的中途島戰役中被擊沉的日本航空母艦加賀號殘骸已被尋獲，它是由著名深海探測船海燕號(Petrel)在夏威夷群島西北方約2000公里的中途島附近海域發現它的殘骸，躺在5400米深的海底。

據美國《華盛頓郵報》報導，這艘海燕號是由已故微軟創辦人之一的保羅．艾倫(Paul Allen)所發起與贊助的深海探測船，船長76米，海燕號團隊與美國海軍和世界各地的官方合作，尋找並記錄歷史上著名的沉船。而由於一般的沉船被視為陣亡軍人的安息之地，任意侵入沉沒戰艦的行為是違法的，因此沉船的確切坐標也對外保密。

由深海探測機器人所拍攝的加賀號殘骸畫面。（圖／美聯社）

海燕號工作人員根據加賀號檔案的圖像來印證深海探測機器人拍攝到的影像。（美聯社）

海燕號與全世界許多深海探險者一起在各大洋搜尋二戰中沉沒的船隻，團隊最近把注意力集中在1942年6月對二次大戰具有決定性影響的的中途島戰役上，在經過數個星期的網格式搜尋後，海燕號深海探測團隊找到了在戰役中沉沒日本帝國加賀號航空母艦殘骸。

美國華盛頓的海軍歷史及遺產司令部的歷史學家弗蘭克．湯普森(Frank Thompson)說，「我們必須瞭解戰爭，我們要知道發生了什麼。當你看到這些戰艦的殘骸和其他相關遺物時，你會對戰爭的真正代價有更深層的感觸。」曾搭乘海燕號參與搜尋作業的弗蘭克說，「你在深海探測的影像中看到這些戰艦所遭受的破壞時，會感到震撼，它們是戰爭的一座座墳墓。」

曾尋獲31艘沉船的海燕號是首次參與尋找中途島戰役沉船的工作，也找到第一艘中途島戰役沉船。（圖／美聯社）

到目前為止，1942年6月中途島戰役所沉沒的7艘戰艦──日本5艘、美國2艘──只有一艘找到了殘骸。這次戰役中有300名美軍與2000多名日軍陣亡，這是海燕號發現的第31艘船，也是它首次參與尋找中途島戰役沉沒戰艦。

在戰役結束後將近56年後的1998年5月，美國國家地理學會和美國海軍聯合進行的一次探險中，在5000公尺深的海底發現在這次戰役受損但最後仍沉沒的美國約克鎮(Yorktown)號航空母艦的相關物件，但未發現其殘骸。戰役中沉沒的日軍赤城號、蒼龍號、飛龍號等3艘航空母艦與三隈號重巡洋艦，至今仍未能找到其沉船位置。

(中時電子報)