亞錦賽中華隊順利打敗大陸隊，爭取到與日本隊打冠軍戰，同時也為中華隊拿到東京奧運6搶1資格賽的門票，中華隊總教練李盈南說，已經完成一半任務，明天要達成冠軍留在台灣的任務！

李盈南表示，中華隊每個球員都有認知要完成2個任務，一是搶下奧運資格賽門票、另一個是把冠軍留在台灣，而球員表現出來的凝聚力、比賽不鬆懈的態度讓他很感動。

由於中華隊徵召幾位旅美球員的助陣，李盈南特別給予致謝，他表示，很感謝旅外球員對球隊的貢獻。至於明天的冠軍戰，李盈南希望球員好好表現，全力拿下冠軍。

(中時電子報)