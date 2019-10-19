英國脫歐在首相強森和歐盟達成協議後，象徵脫歐第一階段完成，其對世界的影響可以從全球化的逆襲，地緣政治的意涵和小經濟體如何與大經濟區塊博弈等三個重要面向來觀察。

因為貧富不均，文化認同和對未來永久受制於歐盟的憂慮，英國脫歐公投在2016年意外的通過。儘管脫離歐盟對於英國經濟的壞處日益浮現，但整體而言，英國國內民意確實日漸朝向脫歐傾斜。不過，英國脫歐也同時意外的引發蘇格蘭和北愛爾蘭民眾的不滿。尤其是蘇格蘭再度辦理獨立公投聲浪持續升高，形成了英國脫歐和蘇格蘭脫英幾乎同步進行的奇特現象。這是全球化市場資源配製優化過程和追求保持獨特認同和傳統的較量，結果如何，從日後英國脫歐的進展可以逐漸看出端倪。

英國首相強森在星期六特別會議上舌戰群雄，面對反對黨冷嘲熱諷，強硬回擊。但最後還是被萊特溫修正案所重挫。脫歐可能再度被迫延後！（路透）

英國脫歐在地緣政治的影響也非常巨大。不可忽略的是，倫敦和布魯塞爾達成脫歐協議的幾乎同時，美國向歐盟發起了新一輪的貿易戰，這個現象絕非巧合而是具有深刻的地緣政治意涵。英國脫歐後，首相強森勢必會積極和美國談判自由貿易協定，達成類似美加墨自由貿易協定，其中必然包括排除「對不自由市場經濟體」的「毒丸條款」。因此，倫敦不但會成為華盛頓制衡歐盟經濟的支點，更有可能成為美國聯合歐盟對付大陸的橋梁。而強森更會以此為籌碼，企圖在華盛頓，布魯塞爾和北京之間尋求最大利益。

小經濟體如何和大經濟區塊博弈？以往的看法是小經濟體只能在大市場融合過程中發展出自身最大的比較優勢。不過，英國脫離了歐盟這個世界最大的經濟體和自貿區，按理說應該是英國領袖和人民憂心忡忡叫苦不已，但事實上歐盟龍頭老大德國和法國領袖卻相繼發出警告，憂慮英國會成為新加坡般有強勁競爭力的小經濟體，在租稅、貿易政策、投資、市場管制、土地等各項涉及生產力和競爭力的要素上勵精圖治，轉過頭來利用區位優勢來佔大經濟區塊的便宜。

脫歐造成英國社會高度分裂。英國國內留歐派對於英國經濟前景深感憂慮。蘇格蘭獨立聲浪再度升高，要求進行第二次獨立公投。（美聯社）

因此，不論在全球化的逆襲，地緣政治的意涵和小經濟體如何與大經濟體博弈的三個重要議題上，英國脫歐的經驗教訓都會被各方仔細檢視。

(中時 )