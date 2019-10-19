英國脫歐在首相強森和歐盟達成協議後，象徵脫歐第一階段完成，其對世界的影響可以從全球化的逆襲，地緣政治的意涵和小經濟體如何與大經濟區塊博弈等三個重要面向來觀察。
因為貧富不均，文化認同和對未來永久受制於歐盟的憂慮，英國脫歐公投在2016年意外的通過。儘管脫離歐盟對於英國經濟的壞處日益浮現，但整體而言，英國國內民意確實日漸朝向脫歐傾斜。不過，英國脫歐也同時意外的引發蘇格蘭和北愛爾蘭民眾的不滿。尤其是蘇格蘭再度辦理獨立公投聲浪持續升高，形成了英國脫歐和蘇格蘭脫英幾乎同步進行的奇特現象。這是全球化市場資源配製優化過程和追求保持獨特認同和傳統的較量，結果如何，從日後英國脫歐的進展可以逐漸看出端倪。
英國脫歐在地緣政治的影響也非常巨大。不可忽略的是，倫敦和布魯塞爾達成脫歐協議的幾乎同時，美國向歐盟發起了新一輪的貿易戰，這個現象絕非巧合而是具有深刻的地緣政治意涵。英國脫歐後，首相強森勢必會積極和美國談判自由貿易協定，達成類似美加墨自由貿易協定，其中必然包括排除「對不自由市場經濟體」的「毒丸條款」。因此，倫敦不但會成為華盛頓制衡歐盟經濟的支點，更有可能成為美國聯合歐盟對付大陸的橋梁。而強森更會以此為籌碼，企圖在華盛頓，布魯塞爾和北京之間尋求最大利益。
小經濟體如何和大經濟區塊博弈？以往的看法是小經濟體只能在大市場融合過程中發展出自身最大的比較優勢。不過，英國脫離了歐盟這個世界最大的經濟體和自貿區，按理說應該是英國領袖和人民憂心忡忡叫苦不已，但事實上歐盟龍頭老大德國和法國領袖卻相繼發出警告，憂慮英國會成為新加坡般有強勁競爭力的小經濟體，在租稅、貿易政策、投資、市場管制、土地等各項涉及生產力和競爭力的要素上勵精圖治，轉過頭來利用區位優勢來佔大經濟區塊的便宜。
因此，不論在全球化的逆襲，地緣政治的意涵和小經濟體如何與大經濟體博弈的三個重要議題上，英國脫歐的經驗教訓都會被各方仔細檢視。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。