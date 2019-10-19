一年一度的緬甸光明點燈節今（19日）晚7時在新北市中和華新街封街盛大舉行，由新北市副市長謝政達、民政局長柯慶忠、中和區長賴俊達、緬僑各界代表、立委、議員、里長共同帶領現場上千名民眾一起點燈祈福，並由緬甸佛教高僧進行禮佛儀式。

主辦單位中和區公所應景組成「奇裝異服隊」，讓踩街隊伍充滿詼諧有趣的歡樂氣氛，現場不僅充滿濃濃的異國風情，更讓所有在場民眾有如參加嘉年華會一般沉浸在熱鬧歡騰的氛圍中。

晚間7時10分，副市長謝政達帶領現場上千名民眾進行盛大點燈祈福儀式，千盞燈火在倒數聲中點亮華新街，在場貴賓及高僧亦共同祈願國民幸福、平安、快樂。謝政達表示，今年點燈節活動擴大封街舉辦，湧入各界人潮，人數創歷年新高。

現場除供奉自緬甸恭迎來台的佛陀神像，並規畫各式文化體驗及美食攤位及摸彩活動，提供千盞祈福燈讓市民、信眾隨喜點燈祈福，讓所有民眾都能一起享受異國美食、體驗緬甸文化。

(中時 )