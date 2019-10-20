林姓憲兵女士官，被控擔任機動待命班班長時，擅自離開待命室支援軍醫體檢，以及到寢室上廁所，一審被判拘役20天，緩刑2年。林女為求清白，提起上訴，高院認為，檢察官舉證不足，林沒有擅離職守的犯意及事實，逆轉改判無罪確定。

當初一審認為林女僅為初犯，鑑於軍隊培養人才不易，判處緩刑，但林女被判刑後隨即退伍，黯然結束她2年多的軍旅生涯。

林女2017年9月在大直憲兵裝步239營擔任上士警務士，同年9月15日上午8時至晚間8時在該營區擔任機動待命班班長，但她當天上午先至營區內戰情室處理軍醫體檢業務，之後2度返回女官寢室上廁所，事後她遭控未經報請長官核准，擅離機動值班待命班，違反其職役職責，涉嫌違反《陸海空軍刑法》被起訴。

一審認為，林女雖有告知機動待命班副班長，但在未告知主官情形下，即前往業務單位處理業務，並返回女官寢室如廁、午休，確已違反機動待命班規定，審酌她因一時失慮，只是初犯，判處拘役20天，緩刑2年。

但高院認為，該營對林女應徵得那些長官核准，說法不一，而且《陸海空軍刑法》「擅離勤務所在地罪」是指擅離其應服勤之勤務所在地，但該營營長證稱營區都是待命班勤務範圍，自然不限於待命班，林女縱使為其他公務或如廁需求短暫離開，是否構成犯罪有爭議，加上檢察官無法證明林女有擅離職守的犯意及事實，因此撤銷一審有罪判決，改判無罪確定。

(中時 )