先前華為總裁任正非宣稱將大方出售自家5G技術給美國潛在買家，如今終於有了回應！外媒指出，一些美國電信公司已經與華為就其5G網路技術的許可進行談判，若成真且美政府也不干預預，華為5G技術有望進入美國市場。

任正非先前接受《經濟學人》專訪時表示，只要買家支付一次性費用，就可獲得華為現有的5G專利、許可證、代碼、技術藍圖和生產技術。此外，買方還允許修改原始程式碼，讓華為或大陸政府恐藉由5G設備操控任何電信基礎建設的假說，都站不住腳。。

據路透社19日報導，華為高級副總裁兼董事會主席彭勇（Vincent Pang）表示，一些公司對長期交易或一次性轉讓表示了興趣，但是拒絕透露是哪些公司。他表示，「有一些公司正在與我們交談，但要真正敲定一切還需要很長時間」，「他們表現出了興趣，對話只有幾周的時間，還沒有進入細節」。

華府一向聲稱華為5G設備有資安疑慮，並堅信其替北京從事間諜活動，以此理由禁止採用華為5G網路設備，同時呼籲盟國勿用其5G設備。今年5月，川普政府更加碼打壓，將華為列入有貿易黑名單之稱的實體清單中，讓華為若要取得在美零件貨供，都需要經過美國政府同意。

目前美國還沒有5G供應商，而歐洲競爭對手愛立信和諾基亞通常價格更高。

(中時電子報)