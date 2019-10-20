先前才跟老東家公牛簽約後隨即宣布退休的盧爾丹，未來3年期間，卻可以從湖人那邊每年領到500萬美元(約台幣1.5億)薪資，這一切源自湖人當初買斷他時，對他的2019-20年球季薪水使用延伸條款，才讓盧爾丹這麼爽，等同躺著賺！

為何盧爾丹退休之後還能從湖人那邊領錢？原因是2016年7月盧爾丹跟湖人簽下4年7200萬美元合約，沒想到他的表現大幅滑落，更經常為傷所苦，兩年球季下來，只幫湖人打了57場，場均7.5分、5.2籃板，命中率更僅3成87。

湖人2018年9月決定買斷盧爾丹剩餘兩年合約，其中一次性付清他在2018-19年球季的1430萬美元年薪，2019-20年球季的將近1500萬美元年薪，則使用了延伸條款，將分3年付清，每年支付他約500萬美元到2021年夏天為止。

所以外界都在嘲笑湖人當初跟盧爾丹簽下「毒藥合約」，最後逼到只能認賠殺出，趕緊把盧爾丹買斷，他也沒在上季閒著，跑到灰狼跟羅斯、吉米巴特勒、泰吉布生與總教練席波迪會合，直接再領灰狼一份薪水，卻只打了22場例行賽。

(中時電子報)