新北市有名與丈夫離婚的越南女子，透過網路論壇做起性交易，她認為這樣不但可以滿足她強大的性需求又能賺錢。不過目前警方上門調查時，她竟然上空貼著胸貼穿內褲開門迎接警察，當場被查獲性交易用的保險套、潤滑液與情趣用品。

警方在網上發現有人論壇上張貼性交易的訊息，還附上一張露奶拿著按摩棒的照片吸客，警方循線查到她的工作室敲門，沒想到她以為有客上門，就穿著內褲上空開門迎客，讓前來的警員相當尷尬，警察也隨即出示身分，並當場搜查出性交易的保險套與潤滑液。越女向警方表示，她與丈夫離婚不到一年，自己的性需求卻相當大，這樣不但可以滿足需求也可以賺錢，不過她還是被依法裁罰偵辦。

阮女向警方供稱，嫁來台灣多年，已經歸化取得台灣身分證，半年前與丈夫離婚，但性需求相當大，為了填補空虛寂寞，才會在論壇上張貼性交易廣告，不但能賺錢，又能滿足性慾。警訊後將阮女依社會秩序維護法進行裁罰外，並朝向妨害風化罪進行偵辦。

(中時電子報)