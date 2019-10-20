牛肉會發黑，是因為缺氧現象，透氣之後就會恢復為鮮紅色了 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

生鮮牛肉竟然發黑？一名女網友在好市多買了特價的牛肩小排，回家想料理時翻開內部，原本應該是鮮紅色的肉竟然變黑色，嚇得上網PO文詢問，結果答案只是虛驚一場。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文詢問，表示看到牛肩特價，趕緊出門買一波當晚餐加菜，買了隨即衝回家料理，翻開時卻發現內層的肉全都黑掉，嚇得以為買到劣質／過期產品，趕緊上網求助，不過早已看過同樣問題多次的資深網友隨即回答「每幾個月就有人問一次」、「同樣問題看十幾次了」、「又是沒做功課的」，原來只是「缺氧」問題。

其實牛肉會呈現鮮紅色，是因為氧合肌紅蛋白與氧氣發生作用，若牛肉接觸不到氧氣時，缺氧狀況肉的顏色就會轉為紅黑色，讓肉透氣重新接觸到氧氣之後，顏色自然會恢復，再度成為鮮紅色。

因此若看到牛肉發黑，記得先聞味道，若無異味就是正常現象。雖然此資訊已不少人知道，但還是有許多新人網友看到後大驚，紛紛表示：「我真的是第一次聽到XD」、「感謝，長知識了」、「原來如此」、「只知道牛肉會泛綠光，不知道還會缺氧變黑」。

(中時電子報)