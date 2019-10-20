台鐵第6432次普悠瑪自強號列車去年10月21日在行經宜蘭新馬站時過彎出軌翻覆，造成18人死亡、267人受傷。台鐵今天在台鐵台東火車站舉行追思會，當第6432次列車進入台東火車站時，追思會場照射18道光影，象徵去年18名罹難的旅客已回到故鄉。

交通部長林佳龍參加追思會，他和家屬一起繫上紙鶴，並逐一慰問參加追思會的家屬，聆聽家屬這一年來想說的話，林佳龍給予回覆。

追思會開始特別安排台東普悠瑪長輩吟唱古調，對18名的往生者表達永恆的思念。

1家8口罹難的董家人出席追思會，董進發的兒子董明豪代表普悠瑪事故家屬致詞。他說，這1年來大家都很辛苦，沒有想像中的堅強，有人說，這件事家屬贏了台鐵輸了，但是家屬贏什麼，「我們失去了摯愛，這些親人永遠回不來了」。

他說，今晚這班次列車已經將18名往生的親友帶回來了，「今天的追思會就做個結束，我們真的也要放下了，要繼續往前走，好好過生活」。

董明豪代表家屬們，感謝立法委員黃國昌、劉櫂豪，以及台東縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭等人的幫忙。

黃國昌今晚也出席追思會，他說，希望藉這個追思會協助家屬撫平傷痛，所有在台灣搭乘鐵路的人都享有基本安全，希望大家一起努力下去。

追思會結束後，台鐵局長張政源向家屬致意，他允諾，對重傷者的照顧會持續，也會考慮是否成立類似基金會的方式繼續關懷。

(中時電子報)