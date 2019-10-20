普悠瑪事故明日將滿一年，一年來交通部台鐵局針對組織、制度、設備、環境、人力逐步改革。台鐵局副局長馮昇輝表示，台鐵訂定各項SOP作業系統，預計明年中全數完成制度化，另外改善體質也是台鐵改革重點之一。

普悠瑪事故當時，司機員尤振仲行駛中發現列車動力故障，在與調度中心通報的過程中，因雙方溝通不利且認知有落差，導致處理不當釀成悲劇。馮昇輝表示，為落實故障處理一致性，目前針對出車前、中、後，都有檢修表供司機或維修人員填寫。

在列車出庫時，檢查員若發現異常，就須針對分級處理表處置方式處理，如ATP（列車自動防護系統）、TCMS（列車控制及監視系統）故障時，就須立刻更換列車編組，今年以來共有14件出車前因故障而被擋下、無法出庫的狀況。

另也制定在列車行駛中車輛異常的分級處理表，其中有10項狀況如ATP故障、集電弓機構損壞、電門不反應、列車首尾車軔缸壓力無作用等，若處置無用都必須立即停車，或降速開至下站維修。

此外台鐵也針對內部問題進行改善，為解決人力不足問題，預估需要補足2818人力，行政院同意分3年三階段核給，其中107年1907人、108年791人以及109年120人，陸續補上缺口。去年9月底，台鐵有1萬3986名員工，今年9月底則達到1萬5604人。

而財務虧損也是台鐵問題之一，儘管台鐵肩負社會責任，但營運偏遠或不符成本效益的車站，虧損壓力全落在台鐵身上，109年度預估虧12億元，為此，今年獲得行政院支持，核定補貼5.74億元。

(中時 )