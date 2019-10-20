國民黨總統參選人韓國瑜闖綠票倉造勢，19日晚間在台南水萍塭公園與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義合體，展現團結氣勢。「桃園孫先生」在同日晚上9點10分也來到台南的武聖夜市進行街頭民調，若民眾黨柯文哲參戰，和國民黨韓國瑜，民進黨蔡英文3人競逐，蔡以28票（47％）領先韓的17票（28％）、柯的15票（25％）。

孫先生晚間po出最新的街頭民調直播，在19日晚上9點10分到台南的武聖夜市進行街頭民調。若在柯文哲、韓國瑜、蔡英文「三腳督」的情況下，蔡英文以28票（47％），贏韓國瑜的17票（28％）、民眾黨柯文哲15票（25％）。柯若未出戰，會有2票投給韓、7票投給蔡。

網友說：「這時間支持韓的大部分去造勢了，在國瑜夜市已吃飽了。」、「對吼！今天在台南造勢哩，挺韓的都跑去了吧！因為官方公布有10萬人的說。」、「武聖夜市是當地人愛去的夜市，我相信這樣的比數已經足以打敗蔡女士。」、「大部分的人去造勢會場了吧！孫先生有智慧選這時間，在最綠的地方，看看韓的最低支持率！這樣結果太美好了！感謝孫！」、「台南深綠有這票數已經很強了，韓國瑜凍蒜！」

也有人認為，「我之前也是言語比較偏激的韓國瑜支持者，但看過孫先生的言論，再看看網路上謾罵的1450及較激烈的韓粉，我選擇提升自己的程度，不再用攻擊性太強的字眼。要知道，在目前各地有輸有贏的情況下，我們就是要提升自己的素質，才有說服不同想法人的本錢，我們和韓總一樣，面對的是一場不公平的選戰，我們在說韓總和他的團隊要進步的同時，也希望我們支持者不要落漆，一起進步提升。」

(中時電子報)