接受蔡英文總統競選辦公室安排訪美的前行政院長賴清德，在台灣20日凌晨2時許發文，強調民進黨經過總統初選後整體士氣已提升，要台僑在2020年總統大選返鄉投票，支持蔡英文連任。

賴清德跨海在台灣深夜發文，強調登記黨內總統初選競爭的最大意義，就是讓民進黨士氣在初選後提升，呼籲大家團結在「台灣」之下，每個小我都是為了成就台灣的大我，一切都是為了台灣，只要「台灣贏了，就沒有輸家」，反之「台灣輸了，就沒有贏家」。

應蔡英文競選辦公室安排訪美的賴清德表示，身為台灣隊一份子，為大選團結責無旁貸，必然要來美國，未來在國內將強力號召團結，讓蔡英文當選、民進黨立委過半，達成2020年要贏的目標。

賴清德以近日的NBA事件，提大陸鴨霸打壓台灣國際生存空間，挖角台灣邦交國，顯露「順我者昌、逆我者亡」的霸權本質。

他肯定蔡英文執政後，台美關係改善，是台美斷交40年後，雙方關係達到最高峰，現在連台灣的芭樂都可進軍美國。

賴清德強調台灣的總統大選與眾不同，除了選出好的領導人外，藉由民主力量能夠決定台灣的方向，解決分歧，團結台灣。

(中時 )