索羅門與吉里巴斯在上月一週內相繼斷交，學者分析，中國大陸對台灣所有邦交國都著力多年，2020大選前出手誘使友邦斷交，年底前可能再被中國挖走1到2個邦交國。美國學者表示，中國大陸正企圖讓台灣人失去信心，以便在總統大選做出選擇。

分析人士說，北京的目的正是要使台灣人民失去信心而接受其政治立場。

美國維吉尼亞大學公共政策教授何漢理(Harry Harding)認為，很明顯的是北京想要對台灣人民說，「我們就是無法有信心，這對我們太重要了，我們需要對北京更加包容。」，這就是北京所希望的，但這只有台灣人民才能夠決定。

何漢理說，失去邦交國對台灣「不是不重要，但它也不是最根本的」，重要的是台灣人民如何看這個問題，畢竟以免簽證旅行來說，台灣護照還是比許多國家更有價值。

何漢理何漢理以美國為例表示，台灣最早失去的主要邦交國就是美國，但美台至今仍然維持著活躍且日漸增強的關係，雖然失去邦交國的確在象徵意義上極其痛苦，而且它也將使台灣在國際發聲或領導人出訪的問題上付出代價，不過現在已不是19世紀，世界已經改變，我們不需要正式外交關係來做許多事。

(中時電子報)