國民黨總統參選人韓國瑜19日晚上在台南與立委參選人聯合造勢。並與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等人一起大進場，展現團結。名嘴陳揮文指出，以前韓國瑜與馬英九合影時，故意往後退了半步，從韓國瑜這個動作來看，韓國瑜是很尊敬馬英九，所以外界不要在馬、韓心結上面，再去做文章。

馬英九日前為韓國瑜站台時，韓在馬英九致詞時大進場，導致韓粉鼓譟噓馬下台引發爭議。為避免照樣的狀況再發生，這一次韓國瑜與馬、吳一起大進場，並在台上與馬、吳、國民黨前黨主席洪秀柱等人擁抱，展現大團結。韓國瑜更在馬、吳致詞後完全離場，才開始致詞。

陳揮文在政論節目《少康戰情室》指出，韓國瑜此次闖進深綠區，民眾的熱情還是有，然後支持的人還是非常多。他甚至直指馬韓被有些人認為還有心結，其實韓國瑜對馬英九非常尊敬，他們在7月27日合影的時候，韓國瑜是故意往後退了半步，因為旁邊是馬總統，所以不要在馬、韓心結上面，再去做文章。

國民黨全代會7月28日通過提名韓國瑜為總統候選人，韓國瑜在前一天下午特地拜會前總統馬英九，希望馬英九在未來的大選和黨內整合能多幫忙。

(中時電子報)