歷時三年多，當時轟動一時的「郵件門」事件終於有了結果。美國國務院日前完成了對前國務卿希拉蕊•柯林頓（Hillary Clinton）「郵件門」事件的調查，調查報告稱，有38人涉嫌違規，其中一些人可能面臨處分。

這項調查始於三年前美國上一次大選期間，本周國務院向參議院司法委員會成員、共和黨議員查克·格拉斯利發送了調查報告，在被調查的33000封電子郵件當中，其中588起涉及機密信息，但其中497起不涉及違規。共發現了91起違反安全規定的郵件傳送，共涉及38名現任和前任國務院官員，其中一些人很有可能會面臨紀律處分。

就在民意一片看好希拉蕊，認為其一定會穩得美國總統職位的時候，她卻突然被曝出涉嫌使用私人郵箱處理政府公務的醜聞，儘管該報告指出了違規行爲，但調查人員沒有發現「有說服力的證據表明對機密信息系統地、故意地處理不當。但希拉蕊使用私人郵件系統增加了機密信息洩露的可能性。

(中時電子報)