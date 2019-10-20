它需要你！只要賣臉 382萬就到手 06:272019/10/20 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 科技公司Geomiq正在高價徵求友善的臉，以打造人型機器人原型。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 科技公司Geomiq正在徵求友善的臉，只要寄照片給他們，一旦入選，簽下臉部肖像授權使用合約，12.5萬美元（約382萬台幣）就能入袋。 據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）與《紐約郵報》（New York Post）19日報導，充滿神秘感的新創公司Geomiq說，他們正在打造提供老人照護的人型機器人，因此需要友善的臉來打造原型。 (中時電子報) #打造 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆161對老夫妻結婚逾40年 宋瑋莉：積極打造高齡友善城市 09:422019/10/16 政治 《資訊服務》104公布外送員收入：最高月入18萬元、最低僅2萬元 10:342019/10/16 財經 104公開外送員樣貌 大學學歷居多最低月薪2萬 10:502019/10/16 科技 旅客不隨身自用行李享貨物稅減免好康 明日上路 20:032019/10/16 財經 托運行李貨物稅 2萬內免徵 04:102019/10/17 生活新聞 雇主也要進修 舉辦座談會打造更友善職場 14:592019/10/17 生活 華泰號稱寵物友善 新公約惹眾怒急轉彎修改 16:102019/10/17 生活 基隆「超高齡社會」來臨 林永發：以友善都市迎擊 17:322019/10/17 生活 3點1刻野放茶園 落實友善共生 04:102019/10/18 產業特刊 希拉蕊電郵門調查 38官員違規 06:252019/10/20 國際 國際熱門新聞 陸讓台灣失去邦交國 背後目的是... - 國際 擁最高安全許可 美華裔上尉走私軍火至陸被捕 - 國際 華為在美起死回生？傳正與美企談判技術轉移 - 國際 它需要你！只要賣臉 382萬就到手 - 國際 希拉蕊電郵門調查 38官員違規 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。