科技公司Geomiq正在徵求友善的臉，只要寄照片給他們，一旦入選，簽下臉部肖像授權使用合約，12.5萬美元（約382萬台幣）就能入袋。

據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）與《紐約郵報》（New York Post）19日報導，充滿神秘感的新創公司Geomiq說，他們正在打造提供老人照護的人型機器人，因此需要友善的臉來打造原型。

(中時電子報)