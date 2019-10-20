苗栗縣後龍鎮中華路一棟鐵皮屋，20日凌晨突然傳出火警，消防局動員多輛消防、水箱車趕往搶救，架梯從2、3樓民宅救出6名民眾，其中一名女性意識清楚，無明顯外傷，預防性送苗栗大千醫院檢查，其餘5人均無大礙，起火原因正由消防火調人員鑑定中。
20日凌晨零時50分左右，苗栗縣消防局119勤務中心接獲報案，後龍鎮中華路46之19號一棟鐵皮屋發生火警，勤務中心先派出後龍、頭屋、西湖及特搜等分隊消防、救護車輛趕往現場，發現火勢在風勢助長下迅速燃燒，勤務中心立即增派造橋、苗栗、竹南等分隊支援水箱車到場。消防局2大隊副大隊長洪銘陽也趕往現場指揮搶救。
消防搜救人員發現鐵皮屋旁民宅2、3樓位置，有多位民眾受困，立即架雙節梯引導民眾脫困，共疏散6人，其中一名女性意識清楚，也無外傷，消防隊員仍將她預防性送大千醫院檢查，其餘5人均無大礙。火勢延燒至4時許撲滅，起火鐵皮屋付之一炬，起火原因正由消防局火調人員勘驗中。
(中時 )
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