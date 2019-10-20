一名美國華裔海軍上尉和他的妻子涉嫌將非法槍枝轉買至一家中國公司，週四在佛州被聯邦調查局（FBI）和海軍犯罪調查局（NCIS）聯合突襲逮捕。

楊帆（Fan Yang）是美國海軍上尉，出生在中國、1999年少年時代移民美國，於2006年成為美國公民。2007年他離開海軍後，2012年重新加入並擁最高的安全許可，在美國海軍反潛作戰部門(U.S. Navy Anti-Submarine Warfare Unit)工作，與妻子通過名下一家BQ森林責任有限公司(BQ Tree LLC)，非法販賣槍枝並將武器走私回中國大陸。他的妻子楊陽（Yang Yang）也被指控提供虛假和誤導性的出口信息、向中國非法出口美國產船隻，楊帆則被指控進口和製造槍枝、將槍枝轉讓給非美國居民以及串謀違反聯邦法律。

前FBI傑克遜維爾主管托尼·查拉伯特（Toni Chrabot）指出，本案最大的擔憂仍是「間諜活動」。

(中時電子報)