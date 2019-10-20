英國下議院通過修正動議，延後就新版脫歐協議進行表決，法國今天表示，任何英國脫歐的新延擱，「對誰都沒好處」。

法國總統府表示：「已協商達成一項協議。如今得由英國國會表明是否接受或否決它。」

法國總統府表示，在英國下議院表決後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相強生（Boris Johnson）通電話。

英國下議院稍早前表決時，以322票贊成、306票反對，通過前保守黨議員萊特溫（Oliver Letwin）提出的修正動議，允許國會擱置首相強生的新版脫歐協議，直到相關施行立法通過。這實際上要求強生尋求延後英國脫歐，以避免於10月31日無協議脫歐。

馬克宏曾於17日表示，當強生與歐盟在布魯塞爾敲定協議時，他有「合理信心」認為新版協議將會獲得英國國會批准。

馬克宏接著於18日表示：「我認為應該尊重那個10月31日期限，我不認為應該給予新期限。我們必須終結這些協商並著手談判未來關係。」

(中央社)