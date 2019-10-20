網友回文意外點出蔡英文大問題。(擷取自PTT)

隨著2020總統大選逼近，尋求連任的總統蔡英文民調雖領先國民黨參選人韓國瑜，但仍有許多作為民眾不買單。有網友認為，人民真正想聽的是未來政策走向和施政願景，既然蔡有連任可能，她的政策呢？對此，有網友回文意外揭露蔡英文仍有大問題。

網友nanachi在PTT發文指出，這次的總統大選是芒果乾之戰，挑一個比較不芒果的來吃，但人民真正想聽的是未來政策走向、施政願景，頻操弄意識形態真的讓他很失望，不過第三勢力看起來也不成氣候，台灣前途究竟如何？蔡英文第二任還是要給個答案！

對此，GYda則回文表示，拚第二任的政策基本上很簡單，大多數拚第二任的政策就是...第一任的政見、政策還沒做完，所以需要再給一任的時間，這樣才能把政策完善做完。他說就算當初政策可能是一任，但是大部分都沒辦法任內完成，畢竟還沒當的時候想的很漂亮，實際在做的時候發現狀況很多，所以很多政策都沒辦法一任好，這樣子第二任的政見還不簡單。

然而，卻有網友留言認為蔡英文做很爛，斷橋又斷國，GYda則回應「這就是突發的狀況啊！畢竟她的政見應該不會是斷那麼多東西。從這邊可以知道，蔡的突發狀況處理不太行」。

(中時電子報)