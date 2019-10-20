納達爾的妹妹瑪貝爾(左)與希絲卡。（美聯社資料照）

西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)結婚了！其實他14年來的女友都是希絲卡(Mery Xisca Perello)，他說之前沒結婚只是因為專注網球暫時不想分心。納達爾今年33歲，希絲卡31歲，兩人從青少年時期透過納達爾的妹妹認識，他們20日在納達爾故鄉馬約卡島的城堡舉行夢幻婚禮，邀請大約350位賓客。

Esta es una de las primeras imágenes de la boda de Rafa Nadal y Maria Francisca Perelló 👉 https://t.co/Sec69ta2DP pic.twitter.com/0NO3wMyLZM — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) 2019年10月19日

在 Instagram 查看這則貼文 😜 Rafa Nadal（@rafaelnadal）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 18 日 上午 11:57 張貼

婚禮所在的城堡La Fortaleza是16世紀為了抵抗入侵者而建造，後來成為西班牙最昂貴的地產之一。西國足球明星卡西亞斯(Iker Casillas)、NBA職籃球星蓋索(Pau Gasol)多位名人受邀出席婚宴，然而納達爾的好友費德勒(Roger Federer)卻沒有受邀。不過納達爾邀請的大多是西班牙同胞，包括男網選手羅培茲(Feliciano Lopez)、貝達斯科(Fernando Verdasco)、費瑞爾(David Ferrer)。

納達爾這段時間很悠閒，他去年美網之後就因傷休兵，今年此時都不必辛苦保衛積分。球王喬柯維奇(Novak Djokovic)還送上一份大禮，喬帥在上海大師賽衛冕失敗，痛失860積分，將於下月4日交出球王寶座給納達爾。納達爾生涯累積196周球王，可望成為史上第6位突破200周大關的球王。但如果納達爾要保住年終世界第一，還是必須出來打比賽才不會被喬帥追回。納達爾和喬柯維奇下星期預定要打一場慈善表演賽。

(中時電子報)