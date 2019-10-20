英國首相強森和歐盟達成的新版脫歐協議草案在英國會遭遇挫敗、不被表決，迫使他必須請求歐盟延後脫歐期限，不過強森先前已表態寧死也不延後脫歐，昨（19）日深夜他致函歐盟3封信，2封清楚表明英國國會要求延後脫歐，並且信末並未署名，第3封信則以個人名義力勸歐盟不要同意延後脫歐，稱延期對雙方沒好處。

強森在17日和歐盟達成新版脫歐協議草案後，原訂19日超級星期六新脫歐草案交付英國國會表決，卻遭議員提出的修正動議掣肘，成功延宕表決，這使得避免無協議脫歐的「班恩法案」（Benn act）即刻啟動。該法案規定強森必須在19日前達成脫歐協議、或是取得國會同意無協議脫歐，如果兩者都無法達成，強森就必須致函歐盟，要求歐盟展延脫歐期限至明年1月31日，英國原訂10月31日脫歐。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，議員不願當天表決新版脫歐協議，迫使強森必須依法向歐盟提出請求延後脫歐，強森先前就已發誓「寧可死在溝渠裡」也不要延後脫歐，他趕在昨日深夜23時致函歐盟，不過寄出的是3封信，第一封信指出是為了遵守國會通過的法令，因此向歐盟提出延後脫歐的要求，這封信信末署名為「英國首相」，不過強森並未簽名；第二封信是由英國駐歐盟常任代表巴羅（Tim Barrow）署名的附函，特別說明第一封信是為了遵守國會通過的法令；第3封信才真正代表強森的內心想法，他說不希望英國脫歐進程持續延宕，認為延後將會帶來負面影響，對英國和歐盟雙方都沒好處，他還補充英國政府將會持續設法通過新版協議，希望歐盟議員支持，不要延後脫歐。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）證實已經收到強森信函，並表示還要多花幾天和歐盟領導人協商「如何回應」，現在英國會否延期脫歐掌握在歐盟手上，不過法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前已表態，不願再延後脫歐。

英國《金融時報》（Financial Times）分析，強森的新版脫歐協議草案有機會以5票險勝通過，一旦國會舉行表決，他很有可能闖關成功。

(中時電子報)