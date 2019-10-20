都說空腹不要亂吃東西，但肚子餓卻節制飲食也不太合理。坊間有一堆傳言說，空腹吃香蕉對心臟不好、喝牛奶會搞壞胃……，到底這種說法為真，還是誤謬言論？專家給了這樣的答案，其實空腹吃東西並沒有特別禁忌，唯獨酒該敬謝不敏。

微博《丁香醫生》報導，你有沒有聽過這樣的叮囑，空腹不要喝牛奶、豆漿對腸胃不好，或是空腹不要喝優酪乳，活菌會死的…這些經驗之談到底有幾份真假，經得起考驗嗎？專家解釋，「再餓也不能空腹吃」實在是多慮了，只有一種東西叫作酒，空腹才需要慎吃，任何時候都不建議喝，更何況是空腹。若寧餓肚子也不吃東西，反而才是吃了謠言的虧。

1.香蕉

傳言：香蕉中有較多的鎂、鉀元素，會影響心臟功能，不利於身體健康。

真相：只要腎臟健康，完全不用擔心空腹吃香蕉會影響身體健康。

牛奶含有大量的優質蛋白質。(達志影像/shutterstock)

2.牛奶、豆漿

傳言：牛奶、豆漿中含有大量的優質蛋白質，空腹飲用，蛋白質會被浪費掉。而且空腹喝牛奶、豆漿，還會加重胃腸負擔。

真相：牛奶、豆漿中都含碳水化合物，會優先被分解供能，不用擔心蛋白質被浪費，也不用擔心加重胃腸負擔。

優酪乳是非常棒的墊肚子食物。(達志影像/shutterstock)

3.優酪乳

傳言：優酪乳不宜空腹飲用。人在空腹時，胃處於強酸環境，不利於乳酸菌的存活。

真相：即使沒有活菌，優酪乳也是非常棒的墊肚子食物。

專家指出，成熟的番茄鞣酸含量並不高，也不會和高蛋白食物產生副作用。(達志影像/shutterstock)

4.番茄

傳言：番茄含有大量鞣酸等成分，容易與胃酸發生化學反應，形成胃結石。

真相：成熟的番茄鞣酸含量並不高，也不會和高蛋白食物產生副作用。

酒精是明確的一級致癌物，能少碰就少碰。(達志影像/shutterstock)

5.酒

任何時候都不建議喝，更何況是空腹。

酒精是極少數胃能夠直接吸收的物質，當空腹飲酒時，不僅容易刺激胃黏膜，引起胃炎和胃潰瘍等多種病變，還更容易醉。

對於糖尿病人來說，空腹喝酒更是危險，容易出現低血糖，導致昏迷等嚴重後果。另外酒精是明確的一級致癌物，能少碰就少碰。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)