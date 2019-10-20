就在各隊陸續釋出季前訓練營球員之際，暴龍卻是逆向操作！《The Athletic》權威記者查拉尼亞20日爆料，暴龍確定將跟球隊核心席亞卡續簽4年1.3億美元合約，這份合約不包含任何球員或球隊選項，就是打算長留席亞卡在陣中。

先前傳出暴龍提供4年1.3億美元或5年1.7億美元兩種續約條件，讓席亞卡做選擇，如今答案出爐，也讓獲選上季年度進步球員的席亞卡，成為2016年選秀會第3個拿到頂薪續約的球員，前兩人分別是七六人班西蒙斯與金塊莫雷。

由於暴龍今年夏天沒法續留上季總冠軍賽MVP里歐納德，只能眼看著他跟保羅喬治攜手跳槽快艇，加上老牌射手丹尼格林加盟湖人，想在即將開打的新球季衛冕難度很高，所以先把席亞卡續約搞定，然後再看新球季前半段戰績好壞。

如果暴龍在新球季前半段戰績低迷，很有可能提前在明年2月交易截止日前夕，就把羅瑞、馬克蓋索、伊巴卡等上季奪冠主力全都交易出去，然後圍繞席亞卡進行重建工作，怪就怪暴龍高層沒法提出能讓里歐納德心動留下的條件或方案。

(中時電子報)