國民黨總統提名人韓國瑜昨晚在台南溫水萍公園，舉辦萬人大造勢，數萬人合唱國歌，讓不少韓粉大呼感動。但在前一天，有位高雄的年輕女韓粉戴國旗帽逛夜市，卻遭路人嗆戴這帽子就是挺韓的腦殘，該韓粉也不干示弱回嗆，比他戴的綠帽好千萬倍。

來自高雄的某女韓粉18日晚間在韓國瑜社團「2020韓國瑜總統後援會」貼文，描述一段對話，該篇貼文獲得7千多讚，1千1百多則留言，1百多次分享。

女韓粉說自己頭戴寫有「一隻穿雲箭」的國旗帽，去逛夜市，卻遭頭戴綠帽的尋釁人士嗆聲，嗆該女韓粉「年輕應該不至於會腦殘」，女韓粉不解反問為何要亂嗆人。該男子稱「戴上這個就是支持韓國瑜就是腦殘」。女韓粉則當場回嗆，「比你戴的綠帽好上千倍萬倍。他戴的帽子還真的是綠帽呀！」。

女韓粉解釋，「戴上這個帽子是她有生以來最驕傲的～她就是支持韓國瑜」。她也說，可惜沒錄影這位尋釁男子。

其他網友在該貼文為她加油打氣，「嗆得好 太棒了」、「戴青天白日滿地紅帽，勝過戴【綠帽】不是嗎？」、「罵的妙，罵妳的人他才是腦殘啦」、「下次可以錄影告他」、「民進黨口中的民主，是民進黨作主」、「了不起的年輕人，給你按個贊」、「年輕人好樣的~讚啦～挺韓到底」。也有韓粉緩頰，「尊重每個人的選擇」、「理智決擇敬佩」。

韓粉在臉書社團貼文。(圖/截自韓粉臉書社團)

(中時電子報)