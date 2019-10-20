針對蔡英文的論文爭議，網路節目主持人彭文正和旅美學者林環牆18日晚上9點在英國倫敦的Savoy飯店，召開國際記者會，並透過YouTube直播，但被爆料外媒一個也沒參加，現場含彭、林只有7個人。駐德國代表謝志偉稍早又在FB發文酸「自欺七人？」

彭文正和旅美學者林環牆18日晚上9點在英國倫敦的Savoy飯店，召開國際記者會。但據中央社記者實際走訪，現場大約準備30個座位，據觀察，出席的都是華文媒體，人數不超過5人，出席者包括彭文正與林環牆約7人。

駐德國代表謝志偉在FB發文批彭、林二人丟臉，《政經關不了》FB發文反擊。謝志偉也再度發文回應「自欺七人？」

謝志偉說，對於他昨天酸了「正經八百壯士倫敦國際記者會」，今天「正經」其臉書上指出：「謝大使，我們從來就沒有説要用Facebook 直播，我們一直都是用YouTube 直播，要抹黑我們，作功課作得很不認真乀。其次，多少英國媒體因為沒有辦法來，但對這個議題很有興趣，請我們將直播連結給他們，同時線上向我們發問，您又知道嗎？看來給您消息的國安系統滿弱的乀。」

謝志偉回應「不錯，至少沒有像他們的部分粉絲破口大罵，屎尿都來，甚至還企圖弄點幽默權充芥茉。我必須說，這樣的策略是對的，因為臉都丟到國外去了，回到國內再把臉撕破就不美了。」

有關「倫敦國際記者會」雖然「多少英國媒體因為沒有辦法來，但對這個議題很有興趣，請我們將直播連結連給他們，同時線上向我們發問。」等等的說法。謝志偉說，「我很願意接受你的説法，但容許我問一下 :你真的相信那些英國媒體真的是『沒辦法』來，才不來？先別急著答，你當過新聞系教授，我當過新聞局局長，大家別相騙了。」

謝志偉表示，今天如果是政經在台北辦國際記者會，你邀英國或倫敦各媒體來台參加，他們說「很願意來，但實在沒辦法，可否。。。」等等，那我就優惠一下，買你的帳。但是你們人都專程飛到倫敦去了，還在大飯店裏耶！

謝志偉說，「所以，這裏就話分兩頭，其一，如果你們真的這麼相信英國媒體『很有興趣聽，但沒辦法過來』的話，我就直接懷疑你們是否有最基本的判斷力，如果連這樣的說詞都相信，難怪你和那撞牆的會撞到一起。」

其二，謝志偉表示，「你們沒說實話或該説的沒說。這麼遠跑一趟，當然要事先就邀請當地媒體。那請問，出發前，有幾家媒體說要來？出發前就收到全是『很有興趣聽，但沒辦法來，請傳直播連結給我們』的答覆？那在台北也可以直播傳連結啊？（別拿時差當藉口！我十三年前就為阿扁辦過台北-柏林視訊會議，還被老共向德外交部抗議）。如果是這樣的話，還是硬著頭皮去或是厚著臉皮去。下不了台就硬幹下去，你們作什麼事都這樣嗎？」

(中時電子報)