國際米蘭＠薩索羅【義甲足球】

開賽時間：10/20(日)18:30單場+場中投注

薩索羅在上一比賽日大敗之後，主帥德·澤爾比被辭壓力增大；法國前鋒德弗雷於上場比賽總算在本季聯賽打破進球慌，本週比賽仍會搭配多明尼哥·貝拉迪及法國的傑雷米.博加，組成三前鋒。

國際米蘭方面，由曼聯租借過來的智利前鋒艾利西斯·桑切斯在剛剛的國際賽時腳踝脫臼，恐怕需要休息一段長時間來養傷。今季表現有大幅進步的中場斯特法諾·森西不幸又在上對尤文圖斯時拉傷鼠蹊，本場比賽恐怕也要缺席。這絕對打亂了主帥安東尼奧·孔蒂 的部署，唯有動用最後選擇烏拉圭中場馬提亞斯·維西諾。

艾利西斯·桑切斯於國際賽期受傷需休息最少4週。(達志影像)

薩索羅上一比賽日於主場也以1比4大敗給亞特蘭大，聯賽兩連敗，目前排在聯賽榜第15位。雖然聯賽對賽近5場成績都沒有輸過給國際米蘭，當中4次薩索羅均半場領先。但對手本季已從孔蒂手上大躍進，薩索羅主場也不甚看好。國際米蘭主場被尤文圖斯打破本季聯賽不敗之身，但開季聯賽7戰6勝1負，仍然勢如破竹。而且本季3場作客聯賽比賽均獲全勝，本週對著實力一般的薩索羅，可望以1球小勝。

羅馬＠桑普多利亞【義甲足球】

開賽時間：10/20(日)21:00單場+場中投注

桑普多利亞於上一場聯賽再次落敗，剛剛本季才加盟的名帥迪·弗朗西斯科終被辭退，改由老帥拉涅利接任；執教第一場馬上就要倒戈對上上季他帶領的羅馬。預料拉涅利會有特別安排，再會用上之前被棄用的前鋒蓋比亞迪尼。

老帥拉涅利臨時被邀請到來桑普多利亞，為球隊進行急救。(達志影像)

羅馬的葡萄牙籍主帥豐塞卡上一場聯賽被指對球證不禮貌而被罰停賽兩場，今場禁止於場邊督導；雖然球隊仍有不少傷兵，但剛由AC米蘭加盟的卡利尼奇今場將受重用，與荷蘭新星 Justin Kluivert合作攻堅，攻撃力仍算不差。後衛達維德桑頓亦會復任正選，穩定防線。

名將之後Justin Kluivert本季在羅馬表現穩定。(達志影像)

桑普多利亞上一比賽日作客 0:2 敗於維羅納，近3場聯賽全數敗陣，只得以7戰1勝6敗的劣績排在最後一名；但本場盼望有新帥 拉涅利 來改運，主場希望可以爭取分數。羅馬上場主場 1:1 與卡利亞里打平，雖然排在聯賽榜第5名，但近3場聯賽只有1勝1和1負平庸成績，再加上嚴重傷兵問題在國際賽之後並沒有改善太多，作客不敢有太大寄望。雙方近4次聯賽對戰當中有3次總進球均在2球或以下。

利物浦＠曼聯【英超足球】

開賽時間：10/20(日)23:30單場+場中投注ELEVEN SPORTS

曼聯門將大衛·德赫亞於週中的歐國盃資格賽勇戰受傷，逼迫提前退下火線，故預計本週缺席，應會由阿根廷國門羅米歐把關。英格蘭前鋒拉西福德則在歐國盃資格賽中為國家隊取得進球，所以這一場重點賽事必有足夠狀態應戰。另外，休息養傷有一段時間的安東尼馬歇爾，據報亦康復隨時候命；但其法國同胞保羅普格巴則仍然未有復出的消息。

大衛·德赫亞於歐國盃資格賽不幸受傷。(達志影像)

在國際賽期結束後，利物浦陣中傳來好消息，巴西門將艾利森終於傷愈回歸，以及中堅喬爾馬堤普據報傷勢亦無大礙，皆可於雙紅大戰準備出戰。其餘先發陣容均維持最高狀態，進攻三箭頭羅伯托佛米諾、薩迪奧馬內 及 穆罕默德薩拉蓄勢待發，這進攻組合於本季聯賽在紅軍20個進球當中已佔12球。中場維納爾敦早前代表荷蘭踢歐國外表現出色，或是今場入球一路奇兵。

巴西門將艾利森終於正式傷癒回歸。(達志影像)

曼聯本賽季繼續由索爾斯克亞擔任主帥，但表現一直沒有大幅改善，除了聯賽第一仗大勝切爾西之外，其他比賽大多數表現一般，沒有太多突出表現。紅魔於剛結束的國際賽期前作客0比1敗於紐卡索聯之下，已在聯賽榜下滑至第12名；幸好本場比賽有部分主力球員復出，有機會在佈陣上調回較強陣容。另在近6次主場對賽交手當中取得3勝3平的佳績，在3年內在主場從沒輸給利物浦之下，多讓球仍有機會一試。

利物浦本賽季聯賽成績無懈可擊，高據榜首。但在連勝的壓力之下；以及大部份主力球員都在國際賽週期上陣，近況未明；再加上作客老特拉福從來都不容易應付，估計雙方會先以較保守佈陣應對。雙方近3次交手，半場都以和局結束，是切入好時機。

(中時電子報)