負責智利首都安全的將軍德康波今天宣布，聖地牙哥及部分偏遠地區因抗議全面實施宵禁。總統皮涅拉稍早則說，將扭轉調漲公共運輸費用的決策，試圖終結國內大規模抗議。

路透社報導，隨著首都警民衝突持續並擴展至其他智利城市，皮涅拉（Sebastian Pinera）稍早宣布進入緊急封鎖狀態，德康波（Javier Iturriaga del Campo）也在不久後發布宵禁令。

德康波說，將於晚間10時至上午7時實施全面宵禁。他在聖地牙哥告訴記者：「我們懇請所有人返家評估政府剛宣布的措施，並照料家人與家園。」

皮涅拉不久前在聖地牙哥總統府的全國轉播演說中說，他「謙卑地」聆聽「國人的心聲」，了解大眾對生活開銷的不滿，還說工作小組會設法化解他們的擔憂。智利是最富有、貧富不均情況也最嚴重的拉丁美洲國家之一。

智利政府10月6日調漲地鐵票價，尖峰時段搭乘地鐵費用高達1.17美元，此後高中生和大學生展開抗議，政府則把漲價歸咎於能源成本上漲與披索（peso）匯率疲軟。

擁有600萬人口的聖地牙哥一片混亂，抗議地鐵票價調漲的暴動導致市區一棟建築陷入火海，地鐵系統也停擺。

根據目擊者、社群媒體與電視台畫面，不滿近來地鐵票價調漲的抗議人士頭戴黑色風帽，趁著昨天下午通勤時段，縱火焚燒數座地鐵站、搶劫商家、燒毀一輛公共巴士。

(中央社)