Buddy Hield sent a not-so-subtle message to Vlade at the Kings Fan Fest 😅💰



(via @SeanCunningham) pic.twitter.com/B2gD0u7uqH — Bleacher Report (@BleacherReport) October 19, 2019

身為國王積極培養的年輕主力之一，國王射手海爾德卻跟高層續約談判陷入僵局，沒想到他在20日球迷活動時，直接跟坐在場邊的國王總管迪瓦茲比出「數錢」手勢，擺明就跟迪瓦茲嗆聲趕緊續約，更意外的是，場上氣氛還很和諧！

海爾德上季替國王打滿82場例行賽，且在平均得分(20.5)、籃板(5.7)與助攻(2.5)等數據皆創生涯新高，所以他認為自己應該值得頂薪續約回報，儘管國王開出4年9000萬美元條件，海爾德卻相信自己應拿4年1.1億美元，雙方談判破局。

眼見雙方談判破裂，海爾德受訪時明顯相當不爽，直接跟國王高層嗆聲他們開出的報價，是對海爾德的侮辱，更公開放話假如國王高層不肯抬高價碼，他就會跟國王高層提出交易申請，要求在明年2月交易截止日前夕跳槽其他球隊發展。

沒想到20日這場球迷活動，海爾德完成扣籃後，就對迪瓦茲比起數錢動作，更讓外界意外的是，迪瓦茲不但沒有生氣，反而主動站起來跟海爾德有說有笑，甚至握手致意，看來雙方沒因談判破裂失和，假如這是演戲，兩人演技也太好了。

(中時電子報)