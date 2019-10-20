林志成／台北報導

教育部青年署辦理「青年體驗學習計畫」，鼓勵高中職應屆畢業生「自己提企畫」於國內外進行為期2或3年的自主學習，找到未來人生方向。其中，107年參與計畫的魏妤珊，即因喜愛跳舞而加入無垢舞蹈劇場進行體驗學習計畫。

自小學習芭蕾、現代舞的魏妤珊，對於舞蹈一直很單純的想法就是「喜歡而沒有任何原因」直到就讀海聲華德福9年級，因為觀看一部無垢舞蹈劇場的紀錄片—「行者」，影片中林麗珍老師說：「做劇場、創作、舞蹈，不只要技巧，而是要有內在的東西，要了解這個世界。」這改變了她的想法。

魏妤珊以舞蹈作為基礎，加入無垢舞蹈劇場，強化肢體訓練，學習藝術行政等劇場歷練，並延伸探討人與自然關係、古老文化知識與實作。參加劇場之餘，也利用體驗學習期間，與山鹿自然工作室夥伴們生活在大自然，體驗學習古老民族如何在不傷害大自然的前提下，與大自然和平生活。

無垢舞蹈劇團獨特的身體美學動作以「緩」為主，所有的細節都會被放大，每個動作肌肉使用的方向深度都很講究，魏妤珊說：「無垢不同於一般的舞蹈教室，教室是沒有鏡子的，因為沒有鏡子，所以無法看自己的動作是否正確，但卻能將自己對身體的覺察力放到最大、往內看」。

今年6月，魏妤珊跟隨舞團至俄羅斯參加契訶夫國際劇場藝術節（Chekhov International Theatre Festival），至莫斯科及葉卡捷琳堡演出，在這次的行程中，她負責道具組的工作，從出發前置到幕後的道具準備，都需要非常的仔細、細心的去完成，讓道具能夠在演出中完美呈現。

魏妤珊透過「青年體驗學習計畫」，對於自我價值有更深刻的認識與反思。回顧在劇場中從最基礎的身體訓練到舞作排練，中間經歷過挫折，但樂觀的她在劇組夥伴與老師的關心、鼓勵下很快重新振作、找回初心，靠著堅忍不拔的意志力，一步一腳印。汗水、淚滴、痠痛、疲累交織，雖然辛苦，但卻讓她對這樣的過程著迷。

(中時 )