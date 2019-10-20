國民黨總統參選人韓國瑜取消訪問美國行程，除時間不夠，據傳也因擔心訪美若規格不到，將不利選情。行政院長蘇貞昌則認為，韓到處「呼嚨」，台灣人很善良不計較，但是美國看多了各國大人物，「韓國瑜要過去，美國人豈容他任意呼嚨？他不去比較不會漏氣」。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千認為，蘇這句「美國人豈容他任意呼攏？」再次反映民進黨政治人物一向把美國視為上邦，而自己矮人一截，低聲下氣的「小弟心態」。

針對韓國瑜取消訪美，蘇貞昌日前表示，韓國瑜到處「呼嚨」，台灣人很善良不計較，但是美國是超級大國，看多了各國大人物，「韓國瑜要過去，美國人豈容他任意呼嚨？」

對此，孫大千在臉書指出，台灣又不是美國的附庸，為什麼參選中華民國總統的候選人就一定要去接受美國政府官員的面試？中華民國的總統候選人難道不是應該向台灣人民報告？就算韓要到美國訪問，美國政府也有一定的外交禮儀和待客之道。蘇貞昌這句「美國人豈容他任意呼攏？」，只是再一次反映出民進黨政治人物一向把美國視為上邦，而自己矮人一截，低聲下氣的「小弟心態」。

孫大千也質疑，民進黨政府究竟對美國報告了什麼？又做出了什麼承諾？是否為了爭取美國的支持，贏得明年的總統大選，而出賣了台灣的利益，犧牲了人民的尊嚴？他諷刺表示，在尖酸刻薄的嘲諷韓國瑜的同時，蘇貞昌有沒有問過自己，「神明豈容他任意呼攏？」

(中時電子報)