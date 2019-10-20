國民黨總統提名人韓國瑜昨晚在台南溫水萍公園，舉辦萬人大造勢，數萬人合唱國歌，讓不少韓粉大呼感動。但就在韓國瑜離場時，突然遭到不明人士丟雞蛋，不過並沒有打中韓國瑜，而是砸到一旁護衛隊。現傳出，有心人士可能將在今晚嘉義造勢發動第2波「蛋洗攻擊」。

有韓粉在臉書「韓國瑜參選總統後援會」貼出一張截圖，內容是某位網友在嘉義人的當地臉書社團「綠豆嘉義大小事」貼文，表明要訂5籃雞蛋，並希望是臭雞蛋，今晚6點在嘉義市的著名路段，文化路、垂楊路口面交。

有韓粉將此貼文截圖轉傳到韓國瑜相關臉書社團。要大家小心。巧合的是，韓國瑜今(20日)晚約8點30分許，也將在嘉義市文化路夜市旁的文化公園舉辦造勢活動，此舉難免讓人有聯想空間。

經記者實際搜尋該社團的此篇「買蛋貼文」，的確有此事，且此文仍在該臉書社團。但內文卻遭原PO再編輯。稱臭雞蛋已募集到，但卻改口稱，臭雞蛋是自己要吃的，一夜之間變化之大，讓人傻眼。但據網路資料顯示，新鮮雞蛋放久後會變質，並散發出非常難聞的氣味。

韓粉在臉書社團貼文。（圖／截自臉書社團）

網友在嘉義人的臉書社團貼文。（圖／截自 嘉義人臉書社團）

(中時電子報)