韓國瑜今早到大天后宮參拜，警方加強維安。（曹婷婷攝）

國民黨總統參選人韓國瑜昨晚造勢晚會險遭蛋襲，今天一早到台南大天后宮參拜，警方嚴陣以待也配合廟方同步加強維安，駐區的台南市警二分局在現場布署數十名警力加強蒐證及維護安全，確保韓國瑜今天參拜過程安全順利。

韓國瑜昨晚參加造勢活動，離開現場時，有民眾丟擲雞蛋，雖然並未砸中韓國瑜，但蛋襲消息傳出也是引發各方熱議。負責偵辦查緝砸蛋案的台南市第六警分局今早表示，目前持續收集現場相關影帶，也在查訪攤商、週邊商家，正逐一過濾中。

(中時 )