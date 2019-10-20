本周事業運前三名:

1.虎

工作:本周運勢終於輪到你奪魁，為第一名。年底了，積極努力衝刺把前一段時間失去的案源重新整理，以免造成損失。

2.兔

工作:本周運勢終於熬出頭，為第二名。事業上出現遠方貴人，一次因緣際會，沒想到對方與你的理念，對市場的掌握及看法都相同。

2.雞

工作:本周運勢上升，同為第二名。精神振奮為了許多工作的安排，新的計畫，信心十足，需要的是更多的耐力與體力。

3.鼠

工作:本周運勢總算扭轉，為第三名。運勢先壞後好，儘管有人抱怨，有人佩服你做事風格，應勇於面對挑戰，勿因小事挫折。

3.龍

工作:本周運勢不差，同為第三名。一向都是各方面機會的寵兒，得到長輩的幫忙，期待新事業順利開展。

3.豬

工作:本周工作慢慢向上，同為第三名。以口得財者，本周注意說話的拿捏，不要口氣太大，話到嘴邊易傷人。

本周財運前三名(圖/中國時報提供)

本周財運前三名:

1.虎

財運:本周事業運旺盛帶動財運的活絡，正財為主，偏財為輔。收入豐收之時，也是該考慮年底前的支出計畫了。

2.鼠

財運:經歷過幾個業務案之後，收回來的多是業務獎金，在不景氣的一片哀聲嘆氣中，你算是荷包滿滿的。

3.豬

財運:本周以口得財的多於收入超過預定，總算多年媳婦熬成婆，副業做的比本業有聲有色，開創了獨家財路。

本周愛情運前三名(圖/中國時報提供)

本周愛情運前三名:

1.鼠

愛情:本周未婚男性愛情運旺，你能言善道又多才多藝的形象，吸引了不少女粉絲，其中不乏你欣賞的人在其中。

2.猴

愛情: 未婚男性本周愛情運勢閃亮，聰明的智慧與流利的口才，加上外語能力，你的國外情緣正在開花。

3.雞

愛情:本周愛情運甜蜜。貼心的情人會默默地記住你不經意說的話，卻經常在出奇不意的時候給你驚喜，讓你滿心感動。

本周健康運前三名(圖/中國時報提供)

本周健康運前三名:

1.虎

健康: 健康運不錯的一周。不熬夜，不抽菸，足夠的睡眠時間，保持身體的活力，就是身體健康活力的關鍵。

2.猴

健康:本周健康運不錯。上床睡覺前記得要刷牙，以免牙齒產生蛀蟲，影響未來。潔白的牙齒更吸引人。

3.狗

健康: 本周健康運勢尚可，精神不錯。但不要暴飲暴食，很久沒進健身房運動的你，該向教練報到了。

圖/曼樺老師提供

(中時 )