台中市長盧秀燕Cosplay萬聖節裝扮出席，鳴槍為選手加油打氣！（陳世宗攝）

市長盧秀燕Cosplay萬聖節裝扮出席，發送糖果邀跑者「trick or treat！」，提早慶祝一年一度的萬聖節。（陳世宗攝）

台中市政府運動局及台中市不動產開發商業同業公會共同主辦的「第4屆台中城市半程馬拉松」，20日在台中市政府廣場開跑。（陳世宗攝）

台中市政府運動局及台中市不動產開發商業同業公會共同主辦的「第4屆台中城市半程馬拉松」，20日在台中市政府廣場開跑，今年參加人數突破萬人，除21公里半馬組、10公里挑戰組及5公里樂活組外，因應萬聖節首次新增「搞怪組」。市長盧秀燕Cosplay萬聖節裝扮出席，鳴槍為選手加油打氣，也發送糖果邀跑者「trick or treat！」，提早慶祝一年一度的萬聖節。

盧秀燕說，台中市政府與不動產公會連續4年舉行城市半馬，邀請民眾邊運動邊欣賞台中建築之美，尤其台中年均溫23度，非常適合運動及旅遊，希望透過活動讓跑者跑出健康、跑出活力， 更要讓大家認識台中、來到台中，與台中交朋友；她也預告直到明年元宵節前，市府將舉行2020台灣燈會、跨年、新年等活動，歡迎來台中。

盧秀燕今天戴上南瓜頭飾、披著披風，造型充滿濃濃萬聖節氛圍，並與現場來賓為跑者鳴槍，在5公里樂活組和搞怪組起跑時，盧市長也依照萬聖節「trick or treat」（不給糖就搗蛋）的傳統，現場發送糖果，不僅為跑者加油打氣，也提早慶祝一年一度的萬聖節。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示，公會秉持著「取之社會、用之社會」的精神，延續2018年的公益捐款精神，今年馬拉松也將從每位報名者報名費中提出10元、不動產開發商業同業公會再捐出10元做公益，捐贈予市府社會局做為公益使用。

台中市不動產開發公會運動委員會主任委員唐廷照表示，全民重視運動健康休閒的良好風氣逐年提升，今年更有許多國外選手來參賽，讓台中城市半馬邁向國際。

運動局強調，「台中城市半程馬拉松」路線行經台中市府前廣場、國家歌劇院、文心森林公園、夏綠地公園及朝馬國民運動中心、豐樂公園，透過路跑推廣節能減碳理念，今年特別邀請輕音樂樂團演出，讓選手放鬆身心聆聽小型演唱會，另有補給站提供台中夜市美食，補充體力；今年完賽獎牌特別設計可互相拼湊，象徵每一位跑者都是一塊拼圖，是地圖能否拼湊完整的關鍵。

(中時 )