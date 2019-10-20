「真的是我得癌症嗎？」「我還有機會成為媽媽嗎？」42歲陳小姐在醫院分享會上現身說法，提到8年前罹患卵巢癌的掙扎惶恐。婦科醫師說，卵巢癌是婦癌中最可怕的隱形殺手，它的病灶在骨盆腔深處，當腫瘤逐漸壓迫到鄰近器官，只出現腹痛、腹脹、消化不良等輕微症狀，常被誤判是腸胃問題，因此高居婦科腫瘤死亡率第一

中央社報導，陳小姐曾擔任護理師，8年前結婚前夕發現罹患卵巢癌1期，左側卵巢發現10公分的腫瘤，病理狀態為亮細胞，是一種惡性度高易復發腫瘤。罹癌之初陳小姐驚訝又難過，先生不離不棄陪她抗癌，歷經3次開刀，陳小姐一度失望，但她聽從醫囑不放棄，勇敢抗癌活出精采生活。

台中榮總婦科主任呂建興表示，卵巢癌在台灣每年約有1500多名新病例發生，因位處骨盆腔深處，不易早期發現，被形容是「婦科癌症中最可怕的隱形殺手」。

呂建興指出，當腫瘤逐漸長大壓迫到鄰近器官，會出現一些輕微的症狀，如腹痛、腹脹、消化不良，常被誤認為是腸胃問題，發現時都已很晚期，呼籲民眾罹患卵巢癌，即早接受治療，可提高存活率。

(中時電子報)