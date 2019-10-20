歐洲聯盟消息來源和專家今天表示，雖然歐盟日前與英國達成新分手協議，一心希望英脫歐戲碼快快落幕，如今英國再度提出延後脫歐要求，歐盟27國否決機會並不大。

然而，歐盟官員清楚表示，歐盟不會倉促做出決定，還說過程可能需要耗時數天。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）推文說：「我現在將和歐盟領袖磋商因應之道。」

法新社報導，至於英相強生（Boris Johnson）在向歐盟要求延後脫歐的信中並未署名一事，歐洲方面婉拒回應。

歐盟方面仍希望意見分歧的英國下議院能及時通過日前剛敲定的新分手協議，讓英國如期於10月31日脫歐。

不過，如果情勢開始看來協議不大可能在下議院過關的話，歐盟將有必要介入避免英國硬脫歐。

「變動歐洲下的英國」（UK in a Changing Europe）兼脫歐專家梅農（Anand Menon）告訴路透社，「我看不出歐盟會拒絕」英國延後脫歐。他說：「他們不希望協議胎死腹中，更不願意因此背上罵名。」

歐盟領袖可能倉促於下週末召開緊急峰會並通過新脫歐日期。歐盟各國大使排定於明天上午在布魯塞爾開會。

英國國會下午表決通過修正動議，擱置強生版脫歐協議後，強生依法致函歐洲聯盟，要求將脫歐期限自本月31日往後延。

其他歐盟27個會員國已經兩度同意延後脫歐日期，才使得英國原定今年3月29日的分手日期延至本月底。

英國公投脫歐迄今3年半，歹戲拖棚所造成的焦躁不安早已惹惱各方。歐盟第2度同意延後脫歐時曾矢言下不為例。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）是27國當中，最坦率批評英國脫歐遲遲無法落幕的鷹派人物。

馬克宏陣營強調，英歐分手分得如此優柔寡斷，引發的不確定性重創歐盟政治資本，讓歐盟無法專心因應氣候、移民、國際危機等各項挑戰，長期投資準備因應英國硬脫歐的企業，也因此增加經濟成本。

延後脫歐需要27國一致同意方能過關。當被問及法方是否有可能拒絕英國延後脫歐，自由派團體歐洲復興（Renew Europe）發言人皮特（Nick Petre）直言：「不可能。」

「如果有機會達成協議，他們絕不會選擇無協議。」

英國下議院上個月通過法律，要求國會若沒有在10月19日通過脫歐協議，為避免英國在10月31日硬脫歐，倫敦當局必須向歐盟要求延後脫歐大限至2020年1月底。

一名處理脫歐協議的歐盟外交人員表示，其他歐盟27國可能同意將脫歐日期「技術性延後」1個月，以此施壓英國達成日前敲定的新協議。

另一名歐盟外交人士則表示，延後的期限和條件端看延期背後目的而定，「如果是希望挽救這起協議，我們會考慮延短一點」。這名人士說：「但如果考慮的是選舉或二次公投，可能就需要延長一點。現階段來說，真的得看英國未來幾小時發生什麼事。」

在布魯塞爾這邊，多數都體認英國脫歐日期不應拖過2020年中，因為歐盟需要下半年時間來準備全新、長期性的2021年預算案，需要知道英國是否會繼續向歐盟金庫繳交經費。

(中央社)