澳洲一名已婚育有2名子女的52歲女社工，勾引15歲少男，在車上、民宿等地性侵少年，還帶少年去酒吧，教他如何買大麻。更可怕的是，女社工遭逮捕時，被揭發她計畫反咬少年性侵她，並已準備好偽造的胸部受傷照片。

52歲的女社工米蘭妮（Morena Milani），去年3月認識了一名15歲患有發展障礙的少年。據澳洲《時代報》報導，幾個月內，米蘭妮藉口關心少年的精神狀態，送禮物、帶他去酒吧，甚至規劃週末小旅行。

在少年15歲生日當天，米蘭妮帶他去山區度假，並讓少年無照駕駛飆時速破110公里。檢察官調查，兩人在去年6月到8月之間互傳多達1萬4885封簡訊，其中有大量「性、性行為、性幻想和色情」等內容。

去年8月，米蘭妮至少兩次在一輛停著的汽車內與男孩進行性行為，並訂了私人小屋，準備好好「吃」了少年。

少年父母發現兩人之間的簡訊後，警告米蘭妮別再騷擾兒子，否則就要報警；而米蘭妮則要求少年將對話紀錄通通刪除。

警方從米蘭妮電腦中發現，她曾上網搜尋如何移除Email、簡訊和其他訊息，也找到一份檔案，寫著指控少年性侵的說詞，還有幾張胸口瘀青的假照片。

米蘭妮在法庭坦承罪刑並向少年及其父母道歉，並將自己的行為歸咎於「心理健康狀況惡化」。

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(中時電子報)