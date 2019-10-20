彭文正在臉書反擊嗆謝志偉。(彭文正FB)

媒體人彭文正、教授林環牆在倫敦召開國際記者會，訴求英國媒體關注總統蔡英文學歷真偽。但被爆現場含彭、林只來了7個人，外媒一個也沒到。被註德國代表謝志偉酸「丟臉、為他們難過」。彭文正在臉書反擊嗆「下一站記者會到德國柏林，謝志偉你閒閒沒事，幫我準備七星級飯店，邀50個記者(金髮的)。」

謝志偉日前於臉書發文表示，彭、林兩位留美博士，遠赴倫敦召開國際記者會，還準備透過「臉書」直播，給不克跟到倫敦的正經粉絲們同享。結果，總共來了七個人，自己兩個人，助理兩個人，兩個不像台灣人的華人，不知名媒體記者（據說）一人。

謝志偉感嘆，還是有點為他們倆難過，好歹都是台灣人，他們丟臉，台灣亦是顏面無光。「放下吧，回頭吧！」

彭文正在FB回酸謝志偉「下一站記者會到德國柏林，謝志偉你閒閒沒事，幫我準備七星級飯店，邀50個記者(金髮的)。」

網友留言「希望下一站現場人至少要有8個，7個真的太難看了，公園裡練外丹功的老伯都不只7個～」彭文正回酸「白雪公主旁邊也是七個」。有人留「你憑什麼要謝大使幫你?」彭文正再回「因為他沒事幹」。有人酸「哈哈！記得要多帶一團人，不要再像這次只有2個助理喔」彭文正回嗆「機票你出 我帶八國聯軍攻到柏林」。

(中時電子報)