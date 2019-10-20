比起「甜瓜」安森尼，看來「Swaggy P」尼克楊認命多了！尼克楊在自己的播客節目中透露，假如新球季仍沒球隊要他，這將是他職業生涯最後1個球季，等同間接宣布即將退役，畢竟他在上季遭到金塊釋出後，至今仍沒球隊想要找他。

2007年第16順位被巫師選上的尼克楊，生涯待過巫師、快艇、七六人、湖人、勇士及金塊等隊，更在2017-18年球季跟隨勇士拿下總冠軍，不過他上季效力金塊只打4場例行賽就遭釋出，到現在跟安森尼一樣陷入沒球隊想找的窘境。

「這基本上就是我職業生涯的最後1年，假如什麼事情都沒發生的話，我會在新球季結束後宣布退役，」生涯風波不斷，甚至場外新聞比場上新聞還精采(當年待在湖人坦承偷吃影片曝光)的尼克楊表示，「以後不會再有Swaggy P了。」

儘管曾跟勇士奪冠，尼克楊卻不看好勇士能在新球季闖進季後賽，「我不認為勇士可以闖進新球季季後賽，即使他們意外晉級了，也是以吊車尾的西區第8晉級，假如你要問我新球季的總冠軍是誰，我的答案只有一個，那就是湖人！」

(中時電子報)