一貫道在石岡天皇宮寶光建德道場舉辦全國負責人班課程，因蔡英文總統蒞臨，所有道親均需接受安檢。（王文吉攝）

蔡英文總統車隊抵達天皇宮，但廟方與蔡英文台中競總溝通出問題，突改為不公開，下午太平崇正寶宮揭匾行程也在當天早上改為不公開。（王文吉攝）

蔡英文總統拚連任， 20日一整天在台中跑透透，依據台中競總發布的公開行程通知，預定上午8點30分至9點30分參加一貫道寶光建德道場全國負責人班，國安人員一早到台中石岡天皇宮實施安檢，所有道親進入會場均須通過安檢，記者及一般民眾都不得其門而入。

據了解，綠營地方黨部也未受邀參加一貫道活動，現場工作人員見記者到場，不悅表示，「活動不公開，不開放採訪」、「請你們馬上離開」。蔡英文台中競總、國安單位及警方向廟方溝通未果，仍堅持不開放採訪。

約在9點左右內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、立法院長蘇嘉全座車及總統車隊陸續進入進入天皇宮，在道場內約莫停留半小時，9點半即驅車前往新社鎮安宮參拜。

蔡總統20日在台中預定出席2場一貫道活動，上午的寶光建德道場全國負責人班行程，記者到場後被拒於門外；下午的太平崇正寶宮揭匾行程則在9點半左右於媒體群組通知「改為不公開行程，再請見諒」。

(中時 )