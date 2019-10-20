台南市居家式優質托育人員設施設備汰換補助標準。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台南市配合中央推動準公共化托育政策，居家保母與社會局簽訂加入準公共化契約高達95％，簽約率領先其他五都。台南市長黃偉哲20日加碼宣佈，即日起開辦補助居家保母購置設施設備汰換費，預計全市約有1500位保母符合申請資格。

社會局指出，將幼兒送至簽約保母或簽約托嬰中心托育者，家長每月至少可領取6000元的托育補助，以行動支持在地友善育兒政策。為提供更優質的托育環境，並鼓勵及感謝保母加入友善托育的行列，希望簽約保母與家長間能達到雙贏，繼去年提供保母專業責任險保費與健檢費補助，以及為保母免費施打流感疫苗外，今年更增加補助設施設備汰換費，。

社會局指出，「台南市居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫」以補助購買照顧兒童所需的教玩具、繪本或嬰兒床、桌椅等等相關照顧用品及器材為主，補助對象為與社會局簽訂準公共化托育服務契約的保母，凡2019年10月31日前有實際收托未滿2歲兒童事實者，依托育型態分為一般型、加值型及全方位型等3種類型，提供不同額度補助，所購置的單項物品金額上限為1萬元，每3年可提出1次申請。

其中，「一般型」累計收托事實達180天者最高補助6000元；「加值型」累計臨托服務達80小時最高補助1萬元；「全方位型」收托特殊工作家庭兒童（做二休二、夜間托育及全日托育等）或收托12歲以下兒少保護個案、發展遲緩兒童、身心障礙兒童及寄養家庭兒童的托育服務者累計90天，最高補助1萬5000元，有意申請的保母需於 11月15日前提出申請。

(中時 )