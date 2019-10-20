小S徐熙娣。(中時資料照片)

女神小S跟老公許雅鈞結婚14年、育有三個寶貝女兒，而家裡三千金各有特色，小S當年也曾坦言女兒不是世俗認定的美女模樣，如今大女兒Elly已經13歲，今年7月被相中登上《VOGUE》時尚雜誌，之後又為某知名時裝品牌拍攝廣告，被盛讚女大18變，高挑的身材與有著獨特氣質的臉蛋，公認非常時尚，認為Elly是相當潛力的明日之星，然母親小S聞言，則揭露Elly私下真面目，並苦口婆心要她多充實內在，才能在夢想之路上走得遠。

13歲的Elly登上時尚雜誌，「厭世臉」被讚有高級名模的感覺，未來備受期待，小S也坦言大女兒有進演藝圈發展的意願，目前小S嚴格把關女兒的工作邀約，若是不錯的廠商品牌，才會讓Elly嘗試，但前提是絕對不能影響學業，也透露Elly最想做的其實是演員，身為當紅藝人，小S對女兒的夢想，採取相當嚴謹嚴格的態度。

小S近來出演《Elle TV》，談到了大女兒Elly的演藝發展，展現虎媽性格，跟Elly喊話表示若想當公眾人物，可得好好保持最佳狀態，接著竟然爆女兒的料「妳先把臉徹底洗乾淨，牙齒給我好好刷！」，也提醒女兒，演員不好當，要Elly好好念書，對揣摩角色、劇本有很大的幫助，要她多讀書而不是一直看抖音，「看抖音會因此就變演技天后嗎？」，小S這番喊話雖然一針見血，但是超中肯，而且充滿母愛。

(中時電子報)