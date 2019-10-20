國民黨總統參選人韓國瑜19日晚上在台南與立委參選人聯合造勢。一同出席的藍營大咖有前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等人，並一起大進場，展現團結。馬英九致詞時更火力全開，向台下群眾說，盼大家為了韓國瑜和台南藍委候選人，一同「下架民進黨」。並給國民黨加油打氣。韓粉紛紛大讚馬前總統「說得太好了」。

馬英九昨晚奔赴台南，為國民黨的立委參選人合體造勢，在場的除韓吳之外還有前黨主席洪秀柱、台南市黨部主委謝龍介等人，馬英九致詞時提到，蔡政府上任之後，絕口不認兩岸已經達成27年的「九二共識、一中各表」，馬解釋，這導致中華民國在經濟、外交上都受到很大衝擊，他也說，今年陸客比以前少70萬人，觀光界已經估計損失恐將達到1500億新台幣。

馬更砲轟蔡政府，在國慶演說提到「中華民國台灣」，在這麼重要的國慶場合擅改國名，不用正式的中華民國國名，卻用這樣的名詞來模糊說法，反而會使我國人對中華民國的認同感越來越低。

在場的韓粉感動的在臉書社團「韓國瑜前進總統府」發文，「馬前總統今天在台南大造勢，講得太好了！說得好就該稱讚」。該貼文獲得2千6百多讚，2百多則留言。

網友在臉書社團發文。(圖/截自韓國瑜相關臉書社團)

(中時電子報)